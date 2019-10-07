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Неравнодушный житель Солигорска измеряет «лежачих полицейских»
08.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Солигорске неравнодушный житель города пытается системно и скрупулезно рассмотреть вопрос укладки «спящих полицейских» на дорогах: изучается целесообразность их размещения, соответствие стандартам и ГОСТам, сообщает
Цель этой инициативы - удобство перемещения в городской среде как автомобилистов, так и пешеходов маломобильных групп населения.
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В Солигорске неравнодушный житель города пытается системно и скрупулезно рассмотреть вопрос укладки «спящих полицейских» на дорогах: изучается целесообразность...
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