Неравнодушный житель Солигорска измеряет «лежачих полицейских»

Источник материала: Слуцк Город

В Солигорске неравнодушный житель города пытается системно и скрупулезно рассмотреть вопрос укладки «спящих полицейских» на дорогах: изучается целесообразность их размещения, соответствие стандартам и ГОСТам, сообщает Электронный Солигорск Вконтакте.

Цель этой инициативы - удобство перемещения в городской среде как автомобилистов, так и пешеходов маломобильных групп населения.







