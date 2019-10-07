В Жлобине 7-летний мальчик внезапно выскочил на дорогу - и попал под машину

Источник материала: Tut.by

В Жлобине под машину попал 7-летний мальчик, он в больнице, сообщают в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 7 октября на улице Магистральной. Мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса Volkswagen Golf под управлением 43-летнего водителя.

С травмами ребенка доставили в районную больницу.