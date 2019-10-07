|
В Жлобине 7-летний мальчик внезапно выскочил на дорогу - и попал под машину
Источник материала: Tut.by
В Жлобине под машину попал 7-летний мальчик, он в больнице,
ДТП произошло днем 7 октября на улице Магистральной. Мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса Volkswagen Golf под управлением 43-летнего водителя.
С травмами ребенка доставили в районную больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С травмами его доставили в районную больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)