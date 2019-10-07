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Стартует конкурс идей для старшеклассников на белорусском языке

08.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 8 октября в Беларуси стартует социально-образовательный проект «Першыя» — конкурс ярких и оригинальных идей поколения Z: учеников 9, 10 и 11-х классов. На протяжении учебного года участники проекта будут разрабатывать свою идею, развивать навыки публичного выступления и самопрезентации, приобретать полезные знания на воркшопах и встречах с экспертами. 10 финалистов проекта, которых выберет жюри, получат персональных менторов TEDx и с их помощью подготовятся к своему публичному выступлению на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Именно 10 финалистов выйдут в красный круг TED и презентуют свои идеи перед большой аудиторией. Все они получат призы — iPhone Xs. Проект «Першыя» будет реализован на белорусском языке, в том числе все мастер-классы и публичные выступления финалистов, ведь одна из целей конкурса — расширение использования белорусского языка и увеличение его популярности в мире с помощью сообщества TED.

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. В прошлом году компания А1 уже проводила подобный образовательный проект velcom YOUTH. Конкурс «Першыя» пройдет еще более масштабно — запланированы воркшопы и образовательные мероприятия не только в Минске, но и в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске.

Более того, в этом году кроме учеников 10 и 11-х классов к участию в конкурсе приглашаются и ученики 9-х классов. Расширена и тематика конкурса: к направлениям «Технологии», «Культура» и «Инклюзия» добавлен блок «Экология». Подробности можно узнать на сайте generation.A1.by и в сообществе конкурса. Генеральный информационный партнер проекта — белорусский портал TUT.BY.

Согласно положению на сайте конкурса, прием заявок будет проводиться с 8 октября 2019 г. по 8 марта 2020 г. В первичной заявке желающим нужно сформулировать свою идею и кратко рассказать о ней. Подавать заявки могут старшеклассники со всех регионов Беларуси. Зарегистрированные участники проекта получат возможность участвовать в интерактивных воркшопах от экспертов в области ораторского искусства и презентации, а также от известных белорусских и зарубежных специалистов по направлениям конкурса.

«Проект „Першыя“ мы проводим для того, чтобы дать старшеклассникам по всей стране дополнительные возможности для саморазвития по актуальным и интересным для них темам. Мы верим, что принцип „думай глобально — действуй локально“ может стать стимулом для больших изменений. В партнерстве с белорусским сообществом TEDx мы хотим сделать так, чтобы наша молодежь могла быть услышанной, чтобы подростки могли поделиться своими идеями и найти для них поддержку», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Участники конкурса будут иметь возможность доработать свою идею. До 8 марта 2020 г. видеоролик с расширенной презентацией необходимо разместить на своей странице в одной из социальных сетей с хэштегом #generationA1 и прислать ссылку на generationA1.2019@gmail.com.

Авторы самых ярких, интересных, значимых, перспективных и оригинальных идей попадут в число 10 финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2020 и начнут работать над презентацией своей идеи с менторами TEDx. Их выступления состоятся на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2020 года. Трансляцию конференции будет вести видеосервис VOKA.

«Першыя» уже на старте! Присоединяйтесь!

Для справки

История TED:

TED (от англ. technology, entertainment, design — технологии, развлечения, дизайн) — всемирно известный формат конференций, первая из которых состоялась в 1984 году в США. Их миссия — распространение и продвижение уникальных идей. Среди известных участников TED-конференций — Стив Джобс, Стивен Хокинг, Билл Клинтон и др.

TEDx — проект TED, который позволяет отдельным людям или группам людей проводить независимые конференции в формате и по лицензии TED.

История TEDx в Беларуси:

Первое мероприятие в формате TEDx в Беларуси состоялось в 2009 г. С тех пор было проведено 8 локальных мероприятий.

Конференция TEDxMinsk 2019 прошла в Купаловском театре и стала одним из самых ярких интеллектуальных событий страны.

В 2018—2019 гг. в Беларуси впервые был проведен социально-образовательный проект velcom YOUTH для старшеклассников, десять финалистов которого стали спикерами большой молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Контактное лицо: Павел Соловьев, коммуникационное агентство ARS Communications +375 29 649 52 53 | sp@ars.by

Унитарное предприятие "А1"
УНП 101528843

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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С 8 октября в Беларуси стартует социально-образовательный проект «Першыя» - конкурс ярких и оригинальных идей поколения Z: учеников 9, 10 и 11-х классов.
 
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