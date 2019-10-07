ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

08.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Многолетняя история города на Березине пополнилась еще одним важным событием. Борисов впервые принимает у себя лучших тружеников села со всей Минщины. Строители постарались на славу, чтобы столица областных «Дажынак-2019» похорошела к празднику, пишет mlyn.by

За пределами нашей страны Борисов ассоциируется с футбольной командой БАТЭ и «Борисов-Ареной».

А еще здесь выпустили первый белорусский легковой автомобиль, работает один из старейших в стране молочных заводов, продукцию которого под торговой маркой «Здравушка» знают во многих уголках мира. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться красотой и неповторимостью местной природы, увидеть Березину с предмостовых укреплений, знаменитую Шуховскую башню, прикоснуться к легендам древнего города.

Отремонтированы десятки зданий, дороги, тротуары. Благоустроены улицы, центральная площадь, Дворец культуры. Приятно пройтись по городу и порадоваться переменам.

Борисов преобразился не только потому, что готовился к празднику тружеников села, но и благодаря комплексному плану ускоренного развития борисовского региона.

Большая работа началась в нынешнем году и продолжится в дальнейшем. Ожидается реализация таких важных для Борисова проектов, как реконструкция улицы Гагарина, строительство мостового перехода через Березину, строительство путепровода через железную дорогу, возведение тренировочной ледовой арены и других не менее значимых объектов.

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

 

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Идет работа по модернизации системы здравоохранения. Одно из значимых направлений — организация восточно-территориального центра специализированной медицинской помощи.

В скором времени жители борисовского и близлежащих районов смогут получить в городе медицинскую помощь не хуже, чем в областной клинической больнице. Закупаются медицинское оборудование, специальный транспорт, идет ремонт помещений. Новый кабинет магнитно-резонансной томографии работает в двухсменном режиме.

В центральной районной больнице возвели многофункциальный корпус с современным оборудованием. Есть ангиограф и компьютерный томограф. Еще один важный и необходимый проект для города — детский многопрофильный корпус, который построят на территории больницы. Проект готов, коммуникации подведены.

Серьезная реконструкция понадобилась Дворцу культуры имени Горького, который является площадкой для большинства культурных событий райцентра. Он стал современным и удобным, созданы условия и для людей с ограниченными возможностями. Постоянную прописку здесь получил буфет с молодежной зоной.

Еще один важный объект — центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева. Масштабный ремонт стал хорошим подарком к 100-летнему юбилею. Его библиотека отпраздновала в 2019 году. Теперь тут светло и тепло. Обновлен также холл для выставочных проектов. Преображенная зона «Арт-квартал» ждет новую экспозицию в рамках Недели Германии. Библиотека — социокультурный центр города. В последние годы там созданы зал литературы на иностранных языках, сектор редкой книги и коллекция автографов. Сформирован отдел галерейно-выставочной деятельности, в составе которого картинная галерея заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо. Есть художественная галерея «З’ява», музейно-выставочный комплекс «Партнеры. Друзья. Побратимы». В библиотеке работает мемориально-выставочный зал И. Х. Колодеева и истории войны 1812 года.

Благоустройство и ремонтные работы затронули каждую школу, спортивный объект. Обновлены фасады зданий, на прилегающих территориях появились арт-объекты и малые архитектурные формы. С праздником совпало еще одно долгожданное событие — открытие средней школы №25 в новом, быстро растущем микрорайоне города.

— Мы впервые принимаем областной фестиваль-ярмарку тружеников села, — говорит председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев. — С одной стороны, это очень ответственно, с другой — дает возможность комплексно подойти к решению многих проблемных вопросов: благоустроить город, повысить туристический потенциал района, укрепить позиции сельскохозяйственной отрасли. И мы максимально эффективно использовали эту возможность. Были выделены средства из областного бюджета. Серьезную помощь оказали местные предприятия и организации различных форм собственности. Не остались в стороне и жители, сконцентрировав усилия на благоустройстве личных подворий. Таким образом они тоже внесли вклад в формирование имиджа города. Мы работали по всем направлениям: занимались инженерными сетями, благоустройством дворов и дорог, капитальным ремонтом жилого фонда, учреждений здравоохранения, образования, культуры, строительством жилья. Трудились на результат, как и наши аграрии, которых мы сегодня чествуем.

От всей души желаем тем, кто посвятил жизнь благородному и нелегкому крестьянскому труду, крепкого здоровья, благополучия и счастья! Благодарим их за преданность своему делу, за неоценимый вклад в укрепление экономики района, области и нашего государства.

Дополнительно

Борисов — крупный промышленный центр Минской области. По численности населения район занимает 2-е место на Минщине. Здесь проживает 180 тысяч человек. Регион обладает значимым индустриальным потенциалом, основу которого составляет промышленность. Успешно развивается предпринимательство, частный бизнес.

Алена Дроздовская

Фото: Светлана Курейчик

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многолетняя история города на Березине пополнилась еще одним важным событием. Борисов впервые принимает у себя лучших тружеников села со всей
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобине 7-летний мальчик внезапно выскочил на дорогу - и попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика