Как Борисов подготовился к областным «Дажынкам-2019»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Многолетняя история города на Березине пополнилась еще одним важным событием. Борисов впервые принимает у себя лучших тружеников села со всей Минщины. Строители постарались на славу, чтобы столица областных «Дажынак-2019» похорошела к празднику, пишет mlyn.by .

За пределами нашей страны Борисов ассоциируется с футбольной командой БАТЭ и «Борисов-Ареной».

А еще здесь выпустили первый белорусский легковой автомобиль, работает один из старейших в стране молочных заводов, продукцию которого под торговой маркой «Здравушка» знают во многих уголках мира. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться красотой и неповторимостью местной природы, увидеть Березину с предмостовых укреплений, знаменитую Шуховскую башню, прикоснуться к легендам древнего города.

Отремонтированы десятки зданий, дороги, тротуары. Благоустроены улицы, центральная площадь, Дворец культуры. Приятно пройтись по городу и порадоваться переменам.

Борисов преобразился не только потому, что готовился к празднику тружеников села, но и благодаря комплексному плану ускоренного развития борисовского региона.

Большая работа началась в нынешнем году и продолжится в дальнейшем. Ожидается реализация таких важных для Борисова проектов, как реконструкция улицы Гагарина, строительство мостового перехода через Березину, строительство путепровода через железную дорогу, возведение тренировочной ледовой арены и других не менее значимых объектов.









































































Идет работа по модернизации системы здравоохранения. Одно из значимых направлений — организация восточно-территориального центра специализированной медицинской помощи.

В скором времени жители борисовского и близлежащих районов смогут получить в городе медицинскую помощь не хуже, чем в областной клинической больнице. Закупаются медицинское оборудование, специальный транспорт, идет ремонт помещений. Новый кабинет магнитно-резонансной томографии работает в двухсменном режиме.

В центральной районной больнице возвели многофункциальный корпус с современным оборудованием. Есть ангиограф и компьютерный томограф. Еще один важный и необходимый проект для города — детский многопрофильный корпус, который построят на территории больницы. Проект готов, коммуникации подведены.

Серьезная реконструкция понадобилась Дворцу культуры имени Горького, который является площадкой для большинства культурных событий райцентра. Он стал современным и удобным, созданы условия и для людей с ограниченными возможностями. Постоянную прописку здесь получил буфет с молодежной зоной.

Еще один важный объект — центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева. Масштабный ремонт стал хорошим подарком к 100-летнему юбилею. Его библиотека отпраздновала в 2019 году. Теперь тут светло и тепло. Обновлен также холл для выставочных проектов. Преображенная зона «Арт-квартал» ждет новую экспозицию в рамках Недели Германии. Библиотека — социокультурный центр города. В последние годы там созданы зал литературы на иностранных языках, сектор редкой книги и коллекция автографов. Сформирован отдел галерейно-выставочной деятельности, в составе которого картинная галерея заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо. Есть художественная галерея «З’ява», музейно-выставочный комплекс «Партнеры. Друзья. Побратимы». В библиотеке работает мемориально-выставочный зал И. Х. Колодеева и истории войны 1812 года.

Благоустройство и ремонтные работы затронули каждую школу, спортивный объект. Обновлены фасады зданий, на прилегающих территориях появились арт-объекты и малые архитектурные формы. С праздником совпало еще одно долгожданное событие — открытие средней школы №25 в новом, быстро растущем микрорайоне города.

— Мы впервые принимаем областной фестиваль-ярмарку тружеников села, — говорит председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев. — С одной стороны, это очень ответственно, с другой — дает возможность комплексно подойти к решению многих проблемных вопросов: благоустроить город, повысить туристический потенциал района, укрепить позиции сельскохозяйственной отрасли. И мы максимально эффективно использовали эту возможность. Были выделены средства из областного бюджета. Серьезную помощь оказали местные предприятия и организации различных форм собственности. Не остались в стороне и жители, сконцентрировав усилия на благоустройстве личных подворий. Таким образом они тоже внесли вклад в формирование имиджа города. Мы работали по всем направлениям: занимались инженерными сетями, благоустройством дворов и дорог, капитальным ремонтом жилого фонда, учреждений здравоохранения, образования, культуры, строительством жилья. Трудились на результат, как и наши аграрии, которых мы сегодня чествуем.

От всей души желаем тем, кто посвятил жизнь благородному и нелегкому крестьянскому труду, крепкого здоровья, благополучия и счастья! Благодарим их за преданность своему делу, за неоценимый вклад в укрепление экономики района, области и нашего государства.

Дополнительно

Борисов — крупный промышленный центр Минской области. По численности населения район занимает 2-е место на Минщине. Здесь проживает 180 тысяч человек. Регион обладает значимым индустриальным потенциалом, основу которого составляет промышленность. Успешно развивается предпринимательство, частный бизнес.

Алена Дроздовская

Фото: Светлана Курейчик