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Беларусь планирует получить в 2019 году 7,27 миллионов тонн молока

08.10.2019 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь планирует получить в 2019 году 7,27 миллионов тонн молока

Минсельхозпрод ожидает, что производство молока в Беларуси в 2019 году вырастет на 3,3% до 7,27 млн т.

Об этом замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, пишет reform.by, ссылаясь на «Сельскую газету». При этом по итогам января-августа прирост производства составил всего 0,1%. В сельскохозяйственных организациях было получено 3,4 млн т.

Игорь Брыло отметил, что цифра в 7,27 млн т достижима при надое от коровы в 5,18 т в год. Он также назвал рентабельность продаж молока-сырья. В первом полугодии она составила 19,3%.

В первом полугодии 50,7% молока-сырья было реализовано сортом экстра. В 2010 году его доля составляла 13,3%. На современных промышленных молочных комплексах доля экстры превышает 65%.

 
 
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Минсельхозпрод ожидает, что производство молока в Беларуси в 2019 году вырастет на 3,3% до 7,27 млн т.
 
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