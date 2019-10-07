Беларусь планирует получить в 2019 году 7,27 миллионов тонн молока

Источник материала: Ежедневник





Минсельхозпрод ожидает, что производство молока в Беларуси в 2019 году вырастет на 3,3% до 7,27 млн т.

Об этом замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, пишет reform.by , ссылаясь на «Сельскую газету». При этом по итогам января-августа прирост производства составил всего 0,1%. В сельскохозяйственных организациях было получено 3,4 млн т.

Игорь Брыло отметил, что цифра в 7,27 млн т достижима при надое от коровы в 5,18 т в год. Он также назвал рентабельность продаж молока-сырья. В первом полугодии она составила 19,3%.

В первом полугодии 50,7% молока-сырья было реализовано сортом экстра. В 2010 году его доля составляла 13,3%. На современных промышленных молочных комплексах доля экстры превышает 65%.