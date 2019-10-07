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Беларусь планирует получить в 2019 году 7,27 миллионов тонн молока
08.10.2019 13:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минсельхозпрод ожидает, что производство молока в Беларуси в 2019 году вырастет на 3,3% до 7,27 млн т.
Об этом замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, пишет
Игорь Брыло отметил, что цифра в 7,27 млн т достижима при надое от коровы в 5,18 т в год. Он также назвал рентабельность продаж молока-сырья. В первом полугодии она составила 19,3%.
В первом полугодии 50,7% молока-сырья было реализовано сортом экстра. В 2010 году его доля составляла 13,3%. На современных промышленных молочных комплексах доля экстры превышает 65%.
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Минсельхозпрод ожидает, что производство молока в Беларуси в 2019 году вырастет на 3,3% до 7,27 млн т.
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