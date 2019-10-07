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Республиканская профилактическая акция «СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ!»

08.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 7 по 17 октября, в целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь!».

Главная цель - обратить внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ будут пересмотрены и приближены к участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов. Также запланировано проведение рейдов с привлечением сотрудников всей милиции общественной безопасности по отработке в часы пик и темное время суток аварийно-опасных участков и нерегулируемых пешеходных переходов.

Планируется провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения. Кроме этого, все аварийно-опасные участки будут обследованы на предмет их освещенности и наличия необходимых технических средств организации движения. В поле зрения сотрудников попадут как пешеходы, так и водители, не соблюдающие ПДД.

 
 
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С 7 по 17 октября, в целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь!». ...
 
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