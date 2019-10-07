Белорусы рассказали, какая зарплата нужна для счастья. Психолог объяснил, почему ее не хватит

Источник материала: Tut.by

Среднестатистическому россиянину, по данным исследования, для счастья нужна зарплата в 161 тысячу российских рублей (5140 белорусских по текущему официальному курсу). FINANCE.TUT.BY задал тот же вопрос читателям и выяснил, что белорусы готовы обойтись суммой чуть ли не в два раза меньше — 3000 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На утро 8 октября в нашем опросе приняло участие 9000 человек. И практически пятая часть проголосовавших (19%) ответили, что для счастья им бы хватило 3000 рублей в месяц. 17% участников опроса были бы счастливы и с меньшей зарплатой — 2000 рублей в месяц. И только 16% выбрали самую крупную сумму из предложенных — 10 000 рублей и больше.

К слову, в опрос мы включили и вариант 330 рублей — такова минимальная зарплата в стране в этом году. За него проголосовал 1% опрошенных, это 90 человек.

И все же, почему, имея возможность хотя бы в фантазиях выбрать себе зарплату в 10 000 рублей, большинство проголосовавших остановилось на куда более скромной сумме в 3000 рублей? Говорит ли это о том, что белорусы морально не готовы много зарабатывать? Психолог Павел Зыгмантович объясняет, что к выбору именной такой суммы могло привести множество различных причин.

— Скажем, люди видят, что я ем, и думают, что я голоден. Но на самом деле я могу хотеть порадовать маму, или за мою еду заплатили и поэтому я «должен» поесть. Но результат все равно один и тот же — я ем. Так и здесь мотивы могут быть совершенно разными, — поясняет Павел Загмантович. — Например, человек, выбирая 3000 рублей, может думать: наверное, больше было бы и неплохо, но я со своей профессией все равно никогда не смогу столько зарабатывать, зачем зря мечтать? Или человек даже гипотетически не может представить, на что бы он каждый месяц тратил эти деньги, и потому останавливается на меньшей сумме. Или опасается, что, если бы начал зарабатывать 10 000 рублей, то оторвался бы от близких, друзей, соседей, которые зарабатывают среднестатистическую 1000 рублей. Или боится, что у него бесконечно начнут просить в долг, а 3000 рублей для себя вроде бы и нормально, но особых притязаний на эту сумму не будет.

Павел Зыгмантович подчеркивает, что выбор суммы зависит еще и от текущего уровня зарплаты.

— Если человек зарабатывает, скажем, 300 рублей, то 10 000 кажутся ему запредельной суммой, которая ему даже не нужна. Но тут важно отметить, что денег, к сожалению, никогда не бывает достаточно. Вместе с ростом дохода у людей обычно повышается и уровень притязаний, — говорит Павел Зыгмантович. — Существует такое понятие, как гедонистическая беговая дорожка. На какую скорость мы бы ни включили беговую дорожку, мы все равно останемся примерно посередине, потому что наращиваем скорость бега сообразно скорости дорожки. Так и с уровнем дохода: если зарплата и уровень жизни выросли, мы какое-то время радуемся, а потом вдруг замечаем, что этой зарплаты нам перестает хватать. Мы снова оказались посередине. Помню пример из детства: в начале 90-х мама купила сникерс, мы порезали его на кусочки, каждый съел свой — и это было вау! Сейчас мне даже не придет в голову устраиваться из сникерса праздник, потому что я адаптировался. Человек привыкает к плохому и, к сожалению, привыкает к хорошему, поэтому планка всегда будет сдвигаться вверх. Сегодня для счастья мне достаточно 1000 рублей, потом будет нужно 3000, потом 5000, потом 10 000 и так до бесконечности. Поэтому одной только зарплаты никогда не будет достаточно для счастья.