Instagram убрал возможность следить за лайками и подписками друзей

Источник материала: Полымя





Нововведение может лишить блогеров-миллионников заработка в Instagram.

В социальной сети Instagram убрали возможность следить за лайками друзей. Закрыты подписки в разделе «Активность», в котором можно было просматривать предпочтения других пользователей. Ограничения относятся и к комментариям.

Вкладка для отслеживания лайков и подписок появилась в Instagram в 2011 году. В соцсети отметили, что изначально она не пользовалась популярностью, пользователи жаловались на функцию, отмечая, что она ставит их в неловкое положение.

Вместе с тем Instagram, удаляя oдни функции, дoбавляет другие. У сoциальной сети пoявился свой мессенджeр Threads.