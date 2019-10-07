Instagram убрал возможность следить за лайками и подписками друзей

Нововведение может лишить блогеров-миллионников заработка в Instagram.
В социальной сети Instagram убрали возможность следить за лайками друзей. Закрыты подписки в разделе «Активность», в котором можно было просматривать предпочтения других пользователей. Ограничения относятся и к комментариям.
Вкладка для отслеживания лайков и подписок появилась в Instagram в 2011 году. В соцсети отметили, что изначально она не пользовалась популярностью, пользователи жаловались на функцию, отмечая, что она ставит их в неловкое положение.
Вместе с тем Instagram, удаляя oдни функции, дoбавляет другие. У сoциальной сети пoявился свой мессенджeр Threads.
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