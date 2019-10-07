ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр Млечного Пути взорвался

08.10.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Астрономы из Австралии и Соединенных Штатов обнаружили доказательства, что всего несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути случился сейфертовский взрыв мощностью 10 в 56—57-й степени эрг. Результаты работы исследователей будут размещены в журнале The Astrophysical Journal, также доступен препринт статьи.

Центр Млечного Пути взорвался

Одним из следов взрыва являются гамма-рентгеновские пузыри Ферми — две крупные структуры, которые находятся под и над центром галактики. Принято думать, что они были образованы сверхмассивной черной дырой Стрельцом А*, когда та была активной. Вспышки, появляющиеся при поглощении вещества, а также выбросы (джеты), достигающие околосветовых скоростей, коснулись Магелланова Потока — облаков молекулярного водорода, которые протянулись от Магеллановых Облаков к южному полюсу галактики. Сейчас наблюдается остаточное свечение Потока (излучение в линии H-альфа), которое могло появиться из-за прохождения по нему джета.

В новом исследовании ученые представили еще одно доказательство того, что Млечный Путь 3,5 миллиона лет назад являлся сейфертовской галактикой. Речь идет о высоком уровне ионизации некоторых облаков в составе Магелланова Потока. Минимальное количество энергии, нужное для ионизации, оценивается в 50 электронвольт. Учитывая, что Поток находится в 200 тысячах световых лет от центра Млечного Пути, взрыв должен был быть особенно мощным. По оценкам, вспышка продлилась около 300 тысяч лет.

Сейфертовской называется спиральная или неправильной формы галактика, которая имеет активное ядро и производит выбросы газа, развивающие высокую скорость.

Источник: sb.by
Фото носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрономы из Австралии и Соединенных Штатов обнаружили доказательства, что всего несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути случился сейфертовский
 
Новости дня
Новости разные
 
«Носить хлебцы про запас». Похудевшие делятся правилами, которые помогли сбросить килограммы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика