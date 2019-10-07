Центр Млечного Пути взорвался

Источник материала: Полымя

Астрономы из Австралии и Соединенных Штатов обнаружили доказательства, что всего несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути случился сейфертовский взрыв мощностью 10 в 56—57-й степени эрг. Результаты работы исследователей будут размещены в журнале The Astrophysical Journal, также доступен препринт статьи .





Одним из следов взрыва являются гамма-рентгеновские пузыри Ферми — две крупные структуры, которые находятся под и над центром галактики. Принято думать, что они были образованы сверхмассивной черной дырой Стрельцом А*, когда та была активной. Вспышки, появляющиеся при поглощении вещества, а также выбросы (джеты), достигающие околосветовых скоростей, коснулись Магелланова Потока — облаков молекулярного водорода, которые протянулись от Магеллановых Облаков к южному полюсу галактики. Сейчас наблюдается остаточное свечение Потока (излучение в линии H-альфа), которое могло появиться из-за прохождения по нему джета.

В новом исследовании ученые представили еще одно доказательство того, что Млечный Путь 3,5 миллиона лет назад являлся сейфертовской галактикой. Речь идет о высоком уровне ионизации некоторых облаков в составе Магелланова Потока. Минимальное количество энергии, нужное для ионизации, оценивается в 50 электронвольт. Учитывая, что Поток находится в 200 тысячах световых лет от центра Млечного Пути, взрыв должен был быть особенно мощным. По оценкам, вспышка продлилась около 300 тысяч лет.

Сейфертовской называется спиральная или неправильной формы галактика, которая имеет активное ядро и производит выбросы газа, развивающие высокую скорость.