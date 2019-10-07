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Одного кафе явно мало…

08.10.2019 13:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Город Высокое в последнее время стал еще более популярен благодаря красоте, наведенной в городе к «дожинкам» и «безвизу». Впечатлений гости города увозят массу… Больше, конечно, положительных. Но есть и минусы, на которые не так-то просто закрыть глаза.

«Пьяный олень» – так в народе шутливо называли раньше нынешнее кафе «Легенда». И без всяких оскорбительных подтекстов: просто фасад здания украшала веселая мозаика, изображавшая это благородное животное. Нареканий на работу общепита не было: готовят там очень вкусно, обслуживают всегда хорошо; в зале чисто и работницы вежливые. Только недавно горожане начали жаловаться на то, что их любимое заведение, к сожалению, часто закрывается в выходные на спецобслуживание. А в городе, кроме «Легенды», других подобных заведений нет.
Чтобы не быть голословной, расспросила жителей Высокого, что они думают по поводу этой проблемы…

 

Одного кафе явно мало…Екатерина ДАВЫДОВСКАЯ:
– Жаль, что райпо продало здание кулинарии под «секонд хенд». Мы, местные жители, привыкли ту­да ходить «на мороженое», водить своих детей по выходным и праздничным дням, заходить на перекусы после воск­ресного богослужения. А сейчас в «Легенду» в выходные даже не стоит и планировать идти: зал почти всегда заказан. Разве, что когда сезон свадеб заканчивается и начинается пост. Но и тогда поминки могут быть, «40 дней» или «годовые» – они же, как правило, на воскресенье приходятся.
Деток с родителями жалко и молодежь, что им тоже некуда сходить в выходные. Мои дети, студенты, в августе с одноклассниками хотели вечером собраться в «Легенде», но оказалось закрыто на спецобслуживание. Плохо, что в городе больше нет таких заведений…
И, кстати, многие высоковчане до сих пор скучают по «Верасу».

 

Одного кафе явно мало…Людмила ЛЕВОНЮК:
– На выходные «Легенда» почти всегда закрывается на «спецобслуживание», детям некуда деться. Попить чай или поесть мороженого. Я говорю и про городских детей, и про приезжих, и про студентов. Раньше пиццерия хоть была…
Скоро меня внучка должна навестить, и я даже не знаю, куда ее сводить.

 

 

 

Одного кафе явно мало…Валентина ЛЫСЕНКО:
– Я не понимаю, почему у нас забрали кулинарию под сэконд хэнд! Да еще в центре города! Тут же сквер, детская площадка. Малыши поиграют, а потом родители хотят завести их попить лимонду, или чаю, поесть мороженого, просто посидеть отдохнуть самим.
…На воскресное богослужение в Крес­товоздвиженскую церковь приходят не только высоковчане, но приезжают верующие из Макарово, Плянты, Пясок, Коваликов, Огородников, иногда даже из Лумны. И раньше многие приезжие, в ожидании автобуса или машины, шли в кулинарию и брали покушать салат, пирожок, чай, я и сама часто туда ходила.
Кроме того, у нас в городе много одиноких пожилых мужчин, которые с удовольствием обедают в «Легенде». А в выходные уже не могут этого сделать, так как часто два зала заняты. Даже если только в одном зале столы для приглашенных на праздник накрыты, то второй оставляют для танцев.
Пусть бы оставили еще одно заведение: или кафе, или ресторан, чтобы молодежи было, где в выходные посидеть… а не пить вино или пиво по подворотням.
И, кстати, сейчас, после того как город благоустроили, к нам начали чаще приезжать гости с детками из близлежащих деревень. Приятно же погулять по красивому городу, а потом покушать…
И я уже не говорю про туристов и высоких гостей из других городов, различные семинары, на которые приезжают целыми автобусами – надо, чтобы обязательно в городе было еще одно кафе!

 

Одного кафе явно мало…
Татьяна ПАРФЕНЮК:
– Многие высоков­чане жаловались на то, что кулинария закрылась, дошло даже до обращения к Президенту. Был дан ответ от Каменецкого райпо: для того, чтобы кулинария продолжала работать, надо много денег вложить в ее ремонт. Поэтому бы­ло проще здание продать. Но даже год спус­тя после закрытия кулинарии люди очень жалели, что так произошло.

 

 

 

…Конечно, можно много рассуждать: нужно ли открывать второй объект общественного питания в Высоком и выгодно ли экономически это для райпо.
А с другой стороны, может, кто-то из частников возьмется за это де­ло? Как-ни­как, город всегда был богат предприимчивыми людьми.
Думаю, если подойти к этому вопросу с душой и учесть пожелания разных категорий граждан, получится вариант, который уст­роит всех.

Анна СОВПЕЛЬ.

 
 
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