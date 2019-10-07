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В Пинске проведут "горячие линии" ко Всемирному дню спирометрии и легочного здоровья
08.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
По вопросам обращайтесь в отдел общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ, г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5 каб. № 28,35; тел. 37-27-11, 37-38-72.
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