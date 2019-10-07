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В Пинске проведут "горячие линии" ко Всемирному дню спирометрии и легочного здоровья

08.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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п/п

Ф. И. О. специалиста

Дата и время

Номер

телефона

1.     1.

Бут-Гусаим

Татьяна Александровна

врач-валеолог

отдела общественного здоровья,

Пинского зонального ЦГиЭ

11.10.2019г.

с 10.00 до 12.00

37-38-72

Пашковец

Анна Вячеславовна

Врач-терапевт,

зав. отделением профилактики филиала «Городская поликлиника №1» УЗ «ПЦП»

11.10.2019г.

с 8.00 до 10.00

33-06-66

Скиба

Вероника Владимировна

Врач-пульмонолог,

зав. пульмонологическим отделением

УЗ «Пинская центральная больница»

11.10.2019г.

с 14.00 до 16.00

31-56-06

По вопросам обращайтесь в отдел общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ, г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5 каб. № 28,35; тел. 37-27-11,    37-38-72.


 
 
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