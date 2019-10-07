Об этом сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.





"Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт", - сказал Каранкевич.





Он пояснил, что "сейчас ведется работа по подготовке дорожных карт, созданы соответствующие рабочие группы на уровне профильных министерств и на уровне экспертов также рассматриваются отдельно вопросы и по ценообразованию".





Министр ещё раз отметил, "надо дождаться просто, когда эти дорожные карты будут подготовлены". При этом, по его словам, "активная работа по ним ведется, в том числе и на уровне даже руководителей отраслевых министерств", - добавил Каранкевич.









Напомним, Беларусь до сих пор не имеет согласованной цены на импорт газа в 2020 году. В 2019 году истекает срок действия ранее согласованной цены - $127 за тысячу кубометров. Ранее Минск неоднократно упрекал Москву в затягивании газовых переговоров.





Ранее также сообщалось, что на межправительственном уровне продолжается согласование 31 дорожной карты в рамках программы "интеграции" по актуализации договора о "союзном государстве".





Ожидается, что программа может быть подписана главами Беларуси и России 8 декабря, в день 20-летия с даты подписания договора.







