"Должен постричься в монахи". Что ждет священника, у которого убили жену

Обе церкви тоже на замке. Пока идет следствие, батюшке туда нельзя — служение для него пока под запретом.





TUT.BY в Туровской епархии. — В скором времени соберем епархиальный совет, надо заслушать показания, как он объясняет случившееся. Пока суд [мирской] не вынесет приговор по этому делу, он [батюшка] будет под запретом [к служению]. Ему рекомендовано воздерживаться от всяких священных действий, — сообщилив Туровской епархии.





По канонам, священник, у которого умирает или погибает жена, после случившегося стрижется в монахи, рассказали в Туровской епархии. Как будет в случае с отцом Георгием, пока неизвестно. Ситуация, говорят в епархии, сейчас сложная: служить в приходе некому. Поэтому, по усмотрению правящего архиерея, священник может остаться в приходе.





Напомним, рано утром 2 октября в городском поселке Озаричи в собственном доме обнаружили тело 42-летней Татьяны Огиевич. Сначала по подозрению в убийстве был задержан 47-летний муж убитой — батюшка местного храма.









Позже в Липово, в 30 км от Озаричей, оперативники нашли принадлежащий семье священника микроавтобус.





3 октября священника отпустили, а задержали нового подозреваемого — жителя Калинковичского района Виктора М. Молодому человеку 23 года, в последнее время он помогал отцу Георгию строить церковь в Озаричах.





По неофициальной информации, подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания.



