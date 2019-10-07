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Власти Эквадора во главе с Лениным сбежали из столицы из-за протестов

08.10.2019 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Эквадора покинуло столицу страны Кито на фоне массовых протестов из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.

В Кито также направляются не менее 20 тысяч участников марша коренных народов Эквадора и фермеры. Акция протеста запланирована на 9 октября.

Первые группы его участников уже прибыли в столицу страны, где окружили здание Конгресса. В ночь на вторник, по сообщению местного телеканала, демонстранты подожгли автомобиль сил безопасности и один из полицейских участков.

Накануне президент страны Ленин Морено сообщил в телеобращении о переводе правительства в Гуаякиль. Он также обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа и президента Венесуэлы Николаса Мадуро в попытках организовать в стране государственный переворот.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо. С начала октября они подскочили более чем вдвое. Президент Морено ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Около 500 человек были задержаны.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта. Эквадорская государственная нефтяная компания приостановила работы на трех нефтяных месторождениях, которые были захвачены участниками протестов.


Упразднение субсидий на топливо, которые были введены более 40 лет назад, является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти Эквадора хотят бороться с кризисом в стране. 

Ранее Эквадор получил от Международного валютного фонда заем в размере более 4 миллиардов долларов. В ответ Кито обязался сократить государственные расходы.
 
 
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Правительство Эквадора покинуло столицу страны Кито на фоне массовых протестов из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных...
 
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