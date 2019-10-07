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«Жара» от теннисисток и вечеринка брестского «Динамо». Лучшие фото из Instagram
Источник материала: Tut.by
Где восполняют недостаток витамина D известные спортсменки и как куражится брестское «Динамо», предвкушая долгожданное чемпионство? Смотрите в обзоре соцсетей от SPORT.TUT.BY.
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