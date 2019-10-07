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«Жара» от теннисисток и вечеринка брестского «Динамо». Лучшие фото из Instagram

08.10.2019 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Где восполняют недостаток витамина D известные спортсменки и как куражится брестское «Динамо», предвкушая долгожданное чемпионство? Смотрите в обзоре соцсетей от SPORT.TUT.BY.

Пока белорусы постят снег, Мария Шарапова ловит в Италии последние лучики солнца.

А где-то по соседству по узким улочкам Вероны гуляет и наша пловчиха Саша Герасименя.

Если вам тоже захотелось согреться в наши плюс 5°С, берите пример с гимнастки Мелиты Станюты и отправляйтесь в СПА. Судя по видео, Мели чувствует себя в аквазоне как рыба в воде.

Теннисистка Арина Соболенко приехала в родной Минск. И сразу запостила загадочное фото с алыми розами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aryna Sabalenka

 
Теги: Минск
 
 
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Где восполняют недостаток витамина D известные спортсменки и как куражится брестское «Динамо», предвкушая долгожданное чемпионство? Смотрите в обзоре соцсетей...
 
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