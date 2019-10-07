Вороновские интеллектуалы — призеры

Источник материала: Вороновская газета





Интеллектуальная игра Science Quiz прижилась в молодежной среде. Подобные состязания активисты БРСМ устраивают довольно часто, на областном уровне — как минимум раз в квартал. На этот раз местом встречи стал Новогрудок. Игру приурочили к большому празднику города. И не случайно один из туров своеобразного квиза был посвящен 975-летию первого летописного упоминания старинного Новогрудка.

Пятнадцать команд со всей Гродненщины подали заявки на участие, в их числе и представители союзной молодежи Вороновщины. Наши «Вороны», конечно, не претендуют на уровень знатоков «Что? Где? Когда?», однако не против проявить свою сообразительность и эрудицию в неформальной обстановке, например, за чашечкой кофе. На этот раз в их состав вошли юрисконсульт Вороновской ЦРБ Марьяна Валицкая, учителя истории Жирмунской и Полецкишской школ Олег Озаровский и Александр Васько, главный бухгалтер РК ОО «БРСМ» Ирина Андрушкевич, военнослужащий ПОГЗ «Дробишуны» Андрей Филютич и педагог-организатор Вороновской СШ Эдуард Бутрим.

— Игра удалась! — единогласно считают вороновцы. — В популярном молодежном развлечении использовался медиа-контент, задавались интересные вопросы, вызывавшие оживленное обсуждение. В каждом блоке вопросов упор делался не только на знания, но и на логику. Часто можно было найти ответ в самом вопросе. И по итогам всех туров наша команда, уступив щучинской «Высшей лиге», заняла почетное второе место. Мы очень рады.

В рамках молодежной встречи была организована благотворительная акция по сбору спортинвентаря и канцтоваров для воспитанников Новогрудской школы-интерната.

Галина ШЛЕМПО.

Фото из архива РК ОО «БРСМ».