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Объявлены лауреаты Нобелевской премии — 2019 по физике

08.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Объявлены лауреаты Нобелевской премии — 2019 по физике

Нобелевская премия 2019 года по физике присуждена Джеймсу Пиблзу, Мишелю Майору и Дидье Кело. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Одна половина награды присуждена Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии, вторая — Мишелю Майору и Дидье Кело за совместное открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы. Как отметили в комитете Нобелевской премии, эти открытия навсегда изменили представления человечества о мире.

Джеймс Пиблз — канадский и американский физик, работающий в области теоретической космологии. Мишель Майор — швейцарский астрофизик, почетный профессор Университета Женевы. Дидье Кело — швейцарский астроном.

В 2018 году Нобелевская премия по физике была присуждена Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года, ее первым лауреатом стал немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген. Всего в период с 1901 по 2018 год были присуждены 112 Нобелевских премий по физике, три из них получили женщины: Мария Склодовская-Кюри (1903 год), Мария Гепперт-Майер (1963 год) и Донна Стрикленд (2018 год). Один человек, американский ученый Джон Бардин, был удостоен Нобелевской премии по физике дважды. Самым юным лауреатом Нобелевской премии по физике за всю историю стал австралиец Уильям Лоуренс Брэгг, он был удостоен престижной награды в 25-летнем возрасте (1915 год). Самый пожилой лауреат — американский физик Артур Эшкин, в прошлом году, на момент награждения, ему было 96 лет.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения лауреатов в области физиологии и медицины. 9 октября будет назван обладатель премии в области химии, 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата в области экономики объявят 14 октября.

https://www.belta.by

 
 
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Нобелевская премия 2019 года по физике присуждена Джеймсу Пиблзу, Мишелю Майору и Дидье Кело. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Одна половина награды...
 
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