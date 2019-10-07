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Учение с двумя механизированными бригадами проходит в Гродненском районе

08.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Учение с двумя механизированными бригадами проходит в Гродненском районе

Двустороннее командно-штабное учение с двумя механизированными бригадами проходит на Гожском полигоне 8-11 октября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Учение с 6-й и 11-й отдельными гвардейскими механизированными бригадами проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Хренина. Его тема — «Управление соединениями и воинскими частями при ведении боя».

«Основная цель — усовершенствовать навыки офицеров управления бригад, штабов воинских частей и подразделений для своевременного и точного принятия решений. Наращивание обстановки и розыгрыша боевых действий во время учения будет проходить в условиях, приближенных к реальным», — проинформировали в Минобороны.

Тренировка позволит повысить уровень слаженности управления бригад, штабов воинских частей и подразделений.

https://www.belta.by

 
 
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Двустороннее командно-штабное учение с двумя механизированными бригадами проходит на Гожском полигоне 8-11 октября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси. Учение с...
 
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