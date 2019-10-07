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Учение с двумя механизированными бригадами проходит в Гродненском районе
08.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Двустороннее командно-штабное учение с двумя механизированными бригадами проходит на Гожском полигоне 8-11 октября, сообщили
Учение с 6-й и 11-й отдельными гвардейскими механизированными бригадами проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Хренина. Его тема — «Управление соединениями и воинскими частями при ведении боя».
«Основная цель — усовершенствовать навыки офицеров управления бригад, штабов воинских частей и подразделений для своевременного и точного принятия решений. Наращивание обстановки и розыгрыша боевых действий во время учения будет проходить в условиях, приближенных к реальным», — проинформировали в Минобороны.
Тренировка позволит повысить уровень слаженности управления бригад, штабов воинских частей и подразделений.
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Двустороннее командно-штабное учение с двумя механизированными бригадами проходит на Гожском полигоне 8-11 октября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси. Учение с...
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