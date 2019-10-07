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В Лидском районе в жилом доме разорвался отопительный котёл
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 октября в 9:46 в одном из домов в деревне Дудары Лидского района разорвался отопительный котёл.
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Помимо котла повреждены оказались внутренняя перегородка между топочной и ванной, остекление окна в ванной и кровля. Целостность несущих конструкций не нарушена, дом пригоден для жилья
В момент происшествия в доме находились жена хозяина, его взрослая дочь и внучка. Все они самостоятельно вышли наружу, не пострадали.
Предполагаемая причина случившегося – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
Месяцем ранее котёл разорвался в одном из домов в Барановичах.
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Новости Беларуси. 8 октября в 9:46 в одном из домов в деревне Дудары Лидского района разорвался отопительный котёл. По сведениям МЧС Беларуси, о происшествии...
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