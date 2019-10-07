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«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия

08.10.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. «Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия. Все это время в помещении велись ремонтные работы, а полотно «переезжало» на другой этаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия

Теперь стены зала, где выставляется Мона Лиза, покрашены в темно-синий цвет, что, по мнению работников музея, подчеркнёт цвета самой картины. Также обновилось стекло, защищающее полотно. Оно более прозрачное и не будет искажать изображение.

«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия

Рассмотреть шедевр Леонардо посетители смогут еще внимательнее: очереди будут организованы таким образом, чтобы к картине можно было подойти максимально близко.

«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия

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Новости Франции. «Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия. Все это время в помещении велись ремонтные работы, а...
 
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