Нобелевскую премию по физике дали за открытие первой экзопланеты

Источник материала: Ежедневник





Нобелевскую премию по физике вручили за открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды, а также за «теоретические исследования в космологии», сообщается в твиттере премии.

Награду получат три ученых: Мишель Майор и Дидье Кело – за экзопланету, Джеймс Пиблз – за космологию, пишет thebell.io .

Профессор Принстона Пиблз с 1960-х годов занимается вопросами эволюции вселенной. В 1970-х его работы породили интерес к гипотезе темного вещества (предположения о существовании «невидимой» материи появились в 1930-х). Так, одно из исследований Пиблза касалось темного вещества вокруг галактик.

Кроме того, он внес вклад в изучение крупномасштабной структуры вселенной и в теорию Большого взрыва.

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Швейцарские астрофизики Майор и Кело в 1995 году открыли 51 Пегаса b — первую экзопланету. К 2019 году открыто более 4 тысяч экзопланет. Это стало возможно благодаря новому методу обнаружения (по изменению блеска звезды, вокруг которой вращается планета), использовать который начали с запуском в 2009 году космического телескопа Kepler.

Kepler был первым аппаратом, созданным специально для поиска экзопланет. В 2018 году его сменила космическая обсерватория TESS.