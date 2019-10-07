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В Пинском районе подросток спрятал в лесу краденый «Иж», чтобы после школы его отремонтировать

08.10.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15-летний школьник из Пинска украл у соседа сломанный мотоцикл "Иж", сообщает МВД.

В милицию обратился житель Пинска, который сообщил, что с его участка в деревне Озаричи украли мотоцикл "Иж-Планета 2". Через несколько часов оперативники нашли транспорт в лесу. Там его спрятал 15-летний сосед потерпевшего.

Подросток сообщил, что пока хозяина не было дома, он пробрался на чужой участок, чтобы покататься на соседском мотоцикле. Завести "Иж" он не смог, поэтому докатил его до леса, чтобы после школы отремонтировать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».

 
 
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Завести краденый мотоцикл школьнику не удалось, поэтому до леса он его.
 
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