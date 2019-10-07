Новый кроссовер Geely «засветили» возле Национальной библиотеки. Но купить его пока нельзя

Источник материала: Tut.by

О том, что на конвейере «БЕЛДЖИ» появится новая модель, говорили уже давно. То, что это будет компактный кроссовер с заводским индексом SX11 — тоже не секрет. Но почему-то на заводе демонстрировать автомобиль широкой публике не спешат. При этом один экземпляр привезли на площадь перед Национальной библиотекой, чтобы показать его гостям Европейского автомобильного конгресса. Мы тоже посмотрели.



Скорее всего новый кроссовер Geely получит название Coolray

В отношении автомобилей первая оценка не всегда самая верная. Но с Geely SX11 как раз наоборот. Первые впечатления, которые мы получили еще в прошлом году на автосалоне в Москве, сегодня только подтвердились. Автомобиль на удивление хорош. Стильный, компактный, отлично проработанный. Любого скептика можно с закрытыми глазами подвести к автомобилю, дать «пощупать» детали интерьера, проехать пару метров — и никто даже не подумает, что это китайский продукт.





Мы очень ждем полноценного тест-драйва, но он будет еще не скоро. Даже сюда, к библиотеке, машину привезли на автовозе. Хотя обещают вот-вот пройти сертификацию и поставить кроссовер на учет.





А пока мы подробно изучили интерьер. И снова самые позитивные впечатления. «Мультимедийка» с сенсорным экраном работает шустро. Посадка водителя удобная. Несмотря на скромные размеры, сзади «сам за собой» может сесть пассажир ростом больше 180 см, не подпирая головой крышу, а коленями — переднее кресло.



Задний ряд на удивление просторен для компактных размеров

Есть панорамная крыша, кнопка включения спорт-режима, полностью электронная панель приборов.



























































Скорее всего, на нашем рынке автомобиль будет называться Coolray. Но ждать его стоит не раньше начала 2020 года. Пока налажена крупноузловая сборка из машинокомплектов, а дальше никто не загадывает. Но мы загадаем. Желание. Эту модель нужно срочно ставить на конвейер по полному циклу. Если удастся удержать цену в районе 20 тысяч долларов — будет хитом.