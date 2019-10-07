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Новый кроссовер Geely «засветили» возле Национальной библиотеки. Но купить его пока нельзя
Источник материала: Tut.by
О том, что на конвейере «БЕЛДЖИ» появится новая модель, говорили уже давно. То, что это будет компактный кроссовер с заводским индексом SX11 — тоже не секрет. Но почему-то на заводе демонстрировать автомобиль широкой публике не спешат. При этом один экземпляр привезли на площадь перед Национальной библиотекой, чтобы показать его гостям Европейского автомобильного конгресса. Мы тоже посмотрели.
В отношении автомобилей первая оценка не всегда самая верная. Но с Geely SX11 как раз наоборот. Первые впечатления, которые мы получили еще в прошлом году на автосалоне в Москве, сегодня только подтвердились. Автомобиль на удивление хорош. Стильный, компактный, отлично проработанный. Любого скептика можно с закрытыми глазами подвести к автомобилю, дать «пощупать» детали интерьера, проехать пару метров — и никто даже не подумает, что это китайский продукт.
Мы очень ждем полноценного тест-драйва, но он будет еще не скоро. Даже сюда, к библиотеке, машину привезли на автовозе. Хотя обещают вот-вот пройти сертификацию и поставить кроссовер на учет.
А пока мы подробно изучили интерьер. И снова самые позитивные впечатления. «Мультимедийка» с сенсорным экраном работает шустро. Посадка водителя удобная. Несмотря на скромные размеры, сзади «сам за собой» может сесть пассажир ростом больше 180 см, не подпирая головой крышу, а коленями — переднее кресло.
Есть панорамная крыша, кнопка включения спорт-режима, полностью электронная панель приборов.
Скорее всего, на нашем рынке автомобиль будет называться Coolray. Но ждать его стоит не раньше начала 2020 года. Пока налажена крупноузловая сборка из машинокомплектов, а дальше никто не загадывает. Но мы загадаем. Желание. Эту модель нужно срочно ставить на конвейер по полному циклу. Если удастся удержать цену в районе 20 тысяч долларов — будет хитом.
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В рамках европейского автомобильного конгресса гостям мероприятия показали перспективную модель Geely - компактный кроссовер SX11.
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