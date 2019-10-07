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Пресс-служба президента Австрии подтвердила: 12 ноября там ждут Лукашенко

08.10.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба президента Австрии подтвердила Радио Свобода, что 12 ноября глава Беларуси ждут с визитом в Вене.

В понедельник о «нормальном полноценном визите Александра Лукашенко в Евросоюз» заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом он рассказал во время открытия форума «Минский диалог».

- Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом. - сказал Макей.

В тот же день вечером информация о возможном визите Лукашенко в Евросоюз появилась в некоторых телеграмм-каналам. Сообщалось, что глава Беларуси в ноябре посетит Австрию.


Во вторник Свободе подтвердила эту информацию пресс-служба австрийского президента Александра ван дер Беллена. Там рассказали, что Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Австрии, однако все детали визита пообещали озвучить позже.

В июле, на День независимости, в поздравлении Лукашенко австрийский президент пригласил его посетить в ноябре Австрию.

Лукашенко довольно редко ездит в страны Евросоюза - долгое время это было связано с санкциями против него и ряда белорусских чиновников. Первым после отмены санкций - и последним на сегодня - визитом Лукашенко в Евросоюз была поездка в Рим и Ватикан в мае 2016 года.

После этого его не раз приглашали в страны Евросоюза, но он отказывался - например, променял Брюссель на Буда-Кошелево, а Мюнхену предпочел общение с Путиным в Сочи.
 
 
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Пресс-служба президента Австрии подтвердила Радио Свобода, что 12 ноября глава Беларуси ждут с визитом в Вене.
 
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