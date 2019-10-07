СК: двухмесячную малышку в Бресте убила мать

Как сообщалось ранее, 15 мая текущего года из учреждения здравоохранения была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, при этом местонахождение ребенка было неизвестно.





С учетом пояснений женщины следственно-оперативная группа провела осмотр части водоема и береговой линии города. Вскоре сотрудниками милиции на берегу водоема было обнаружено тело ребенка, завернутое в простынь.





Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, находясь в квартире своего знакомого, перекрыла дыхательные пути девочки, в результате чего она скончалась.





После этого, желая скрыть совершенное преступление, спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.













Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.