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МТЗ хочет производить высокотехнологические тракторы

08.10.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский тракторный завод планирует выпускать высокотехнологичные тракторы для Западной Европы и США. Об этом пресс-службе предприятия рассказал генеральный конструктор завода Андрей Стасилевич.



"Речь идет о создании современного модельного ряда, широкого как по мощности, так и по свойствам, рассчитанного для различных рынков. Различия между простыми и высокотехнологичными моделями будут существенны. 

Мы планируем, что развитие этих двух направлений будет протекать параллельно. То есть простая техника будет ориентирована на страны, где необходимы тракторы "без наворотов" и по демократичным ценам, а новая линейка техники — в основном на высокотехнологичные рынки Европы и Америки", — объясняет специалист.

В ближайшее время планируется дополнить тракторы "Беларус" такими функциями, как автоматическая трансмиссия, системами автовождения.

"Мы также намерены максимально приблизить наш трактор к конечному потребителю. То есть основные элементы техники будут выпускаться здесь, а ее сборка и окончательная комплектация — на заводах, приближенных к рынкам сбыта", — делится планами Стасилевич.


Он добавляет, что фирменный стиль дизайна планируется сохранить и в новых тракторах МТЗ.
 
 
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Минский тракторный завод планирует выпускать высокотехнологичные тракторы для Западной Европы и США. Об этом пресс-службе предприятия рассказал генеральный...
 
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