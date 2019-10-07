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Укрепление рубля помогло "МАПИДу" резко увеличить чистую прибыль
Источник материала: Партизан
Крупнейшее предприятие строительной отрасли страны ОАО «МАПИД» опубликовало отчетность за полугодие 2019 года.
Из отчетности следует, что предприятие нарастило выручку на 14%, до 146,3 млн рублей. Прибыль от реализации — в 2,6 раза, чистую прибыль — в 88 раз, до 5,4 млн рублей.
Благодаря укреплению курса рубля у предприятия появились положительные курсовые разницы, которые улучшили совокупный результат.
Если годом ранее у предприятия был убыток от финансовой деятельности в размере 0,8 млн рублей, то в этом году предприятие получило прибыль от финансовой деятельности в размере 2,1 млн рублей.
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Крупнейшее предприятие строительной отрасли страны ОАО «МАПИД» опубликовало отчетность за полугодие 2019 года.
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