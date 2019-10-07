В Кремле не согласны с Лукашенко









на Донбассе "конфликт России и Украины". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Беларуси Александра Лукашенко, заявившего на международном форуме "Минский диалог", что





"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - отметил Песков.





"Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - добавил он.





Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.



