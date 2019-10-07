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Лига наций. Думали - сыграем с Грузией, а можем попасть на Люксембург

08.10.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если очень повезет, можем полуфинал принять в Минске.

Впереди матчи с эстонцами и голландцами, а говорить тянет о действительно важном. О Лиге наций. Может, потому что из десяти отборочных групп на EURO’2020 выйдут по две лучшие сборные — и белорусской в этом "списке двадцати" уже не бывать. 

Только без паники: еще четыре места зарезервированы для тех, кто зарекомендовал себя прошлой осенью в Лиге наций — и команда Михаила Мархеля по-прежнему претендует на одно из них.

Правда, плей-офф стартует только весной: полуфиналы — 26 марта, финал — 31 марта. Так к чему за полгода до дела заводить разговор, спросите вы. Потому что прямо сейчас выясняется, с кем белорусы сыграют в полуфинале и даже где его проведут — дома или в гостях.

Осенью 2018-го все было предельно ясно. В лиге "D" определились победители четырех групп и рассчитались на первый-четвертый согласно рейтингу Лиги наций: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь. 

Команды с более высоким рейтингом получают право принять полуфинал дома, так что наметились пары Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово. 

Изменить расклад могло только выдающееся выступление кого-то из квартета в классическом отборочном турнире. Но кому пришло бы в голову, что команды, посеяные из пятой корзины (только Грузия — из четвертой), вдруг разродятся на сенсации?.. 

Оказалось, в маленькие, но гордые сборные иногда стоит верить.


Белорусы и грузины, считайте, отстрелялись. И те, и другие еще сохраняют математические шансы на вторые места в своих группах, но настолько эфемерные, что рассматривать их всерьез нет смысла. 

Намного насыщеннее идут дела у сборных Косова и Северной Македонии. Косовары в группе "А" навязывают острую борьбу за путевку на EURO чехам (лидерство, похоже, уже не упустят англичане). Между ними всего очко, а впереди очная ставка в Пльзене.

В македонской группе "G" соперники идут настолько плотно, что пятую команду от первой отделяют пять баллов, а от второй — всего три. Шансы там потеряли лишь проигрывающие всем подряд латвийцы, а Польша, Словения, Австрия, Северная Македония и Израиль оглядываются друг на друга и метят на EURO.

Позиции косоваров и македонцев настолько крепки, что в октябре они не могут выбыть из борьбы ни при каких обстоятельствах — для них все решится в ноябрьских поединках. 

А за развитием событий с особым интересом наблюдают из Люксембурга и Армении, которые находятся в листе ожидания на попадание в плей-офф Лиги наций. Великое герцогство — первое на влет.

Что все это значит для команды Мархеля? Если на EURO никто так и не пробьется, белорусы поедут на полуфинал в Грузию. Если успех ждет кого-то одного (или Косово, или Северную Македонию), белорусы поедут в гости к тому из этой пары, кому не повезет. 

Если счастливый билет вдруг вытянут и косовары, и македонцы, то белорусам вообще не придется никуда ехать: они получат право на домашний полуфинал и примут старых знакомых — люксембуржцев.

Хозяина финала 22 ноября определит жеребьевка, которая пройдет в Ньоне. Но вот об этом думать сейчас точно рано.
 
Теги: Минск
 
 
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