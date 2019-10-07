Рауль Алонсо: Политический режим позволяет белорусам чувствовать себя в безопасности

"Жизнь в Беларуси? Кофе и хорошие рестораны – то, что удивило меня здесь, в центре Бреста. Есть много мест, где можно хорошо поесть. Хотя это не сопоставимо с уровнем Испании.





Одним словом, наша жизнь в Бресте – чистый гандбол. Поскольку моя семья в Германии, здесь я провожу свободное время, наблюдая за гандболом.





Я человек, который всегда хорошо адаптировался к изменениям в культуре и языке. Так, за 14 лет в Германии узнал, что такое тевтонская культура. Я чувствую себя в Бресте очень комфортно. Хотя должен признать, что русский еще не освоил.







