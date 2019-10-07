ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вопрос дня: а проверят ли налоговики Машу, которая собирала арбузы у Лукашенко?

08.10.2019 15:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За сельхозработы на чужом участке белорусы, если это не близкие родственники, платят налог.



Как рассказал в программе «#Бурбалкi» политик Анатолий Лебедько, сотрудников налоговой инспекции обязали ездить по полям и контролировать, кто кому вспахивает землю, собирает картофель и выполняет другие сельхозработы. За оказание таких услуг установлены ставки, которые человек должен заплатить. Он привел в пример Брестскую область, где размер такой ставки составляет 20-30 рублей.

— Я сейчас готовлю бумагу в налоговую инспекцию: а проверят ли наши налоговики Марию Василевич, которая собирала арбузы у Александра Лукашенко? — заявил Лебедько.

Экономист Ярослав Романчук подсчитал: для того, чтобы содрать с человека 20 рублей за сельхозработы на чужом участке, государство тратит в 7 раз больше — на то, чтобы снарядить на поле налоговика.

— Где логика? ...Получается, каждого тимуровца, который помог поколоть дрова, нужно обложить налогом. И мы так дойдем до абсурда! — считает эксперт.

Романчук заметил, что китайцы освободили от всех налогов людей, получающих меньше 750 долларов, и предложил Марии Василевич включить в свою предвыборную программу пункт, который поддержат все домашние хозяйства: доходы до 700 долларов в месяц не облагаются никакими налогами.

Анатолий Лебедько, в свою очередь, предлагает «Мисс Беларусь», как потенциальному кандидату в депутаты, пообещать избирателям, что все смогут убирать картофель и арбузы во всех городах и весях и ничего за это не платить.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сельхозработы на чужом участке белорусы, если это не близкие родственники, платят налог.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс на лучшее фото продолжается!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика