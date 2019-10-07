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ОффТОП: Как десантируются морпехи (ВИДЕО)

08.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота десантировались на Камчатке. Смотрите на видео, как бойцы покидают транспортный самолет.

Камчатка стала ареной масштабных учений – Тихоокеанский флот проводит там тактические маневры. Видео очередного этапа опубликовало Минобороны России.

Морпехи, согласно замыслу, учений, должны были десантироваться и захватить ряд важных объектов. Бойцы морской пехоты проводили высадку из транспортников Ан-26. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как военнослужащие покидают самолет, и как раскрываются их парашюты.

Для того, чтобы десантирование было видно нагляднее для тех, кто интересуется военной тематикой, некоторые морпехи укрепили на шлемах видеокамеры. Один из фрагментов есть и в этом ролике – видно, как над головой десантника раскрывается купол парашюта.

После приземления десантники захватили аэродром условного противника и обороняли объект до прихода основных сил. В маневрах было задействовано около 1700 бойцов морской пехоты и более 200 единиц военной и спецтехники. Для того, чтобы доставить морпехов в район высадки, понадобилось пять транспортников морской авиации.

 
 
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота десантировались на Камчатке. Смотрите на видео, как бойцы покидают транспортный самолет. ...
 
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