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Идет сбор подписей за увеличение размера ответственности пешеходов
08.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчерашняя
Лучшим комментарием к статье об освобождении Матуса, по мнению пользователей Onliner, стало высказывание форумчанина NexTLevel (орфография и пунктуация сохранены): «Когда пешеходов сбивают вне пешеходных переходах, а тем более, если еще и пьяных, то страдают водители. Что за несправедливость? Почему нет ответственности пешехода? Даже если водитель мог, по мнению правосудия, избежать дтп, то мало ли водитель не заметил, отвлекся или ему помешало что-то. Это никого не волнует почему-то. Нужна петиция. Пешеход, которого сбили вне пешеходного перехода, обязан нести полную ответственность, выплатить все материальные расходы водителю, и получить громадный штраф. И тогда пешеходы будут думать».
И вот стало известно, что такая
«Пешеходы являются участниками дорожного движения наравне с водителями и обязаны нести ответственность наравне с остальными участниками дорожного движения, — обращают внимание составители петиции. — За ДТП, совершаемые при нарушении пешеходами
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Вчерашняя статья об освобождении Дмитрия Матуса — водителя автобуса, сбившего пьяного пешехода на трассе М1, — породила новую волну обсуждения тезиса «пешеход...
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