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Идет сбор подписей за увеличение размера ответственности пешеходов

08.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчерашняя статья об освобождении Дмитрия Матуса — водителя автобуса, сбившего пьяного пешехода на трассе М1, — породила новую волну обсуждения тезиса «пешеход всегда прав». Так, например, в сети появилась петиция, призывающая увеличить ответственность пешеходов, в частности — в случае аварии.

Идет сбор подписей за увеличение размера ответственности пешеходов

Лучшим комментарием к статье об освобождении Матуса, по мнению пользователей Onliner, стало высказывание форумчанина NexTLevel (орфография и пунктуация сохранены): «Когда пешеходов сбивают вне пешеходных переходах, а тем более, если еще и пьяных, то страдают водители. Что за несправедливость? Почему нет ответственности пешехода? Даже если водитель мог, по мнению правосудия, избежать дтп, то мало ли водитель не заметил, отвлекся или ему помешало что-то. Это никого не волнует почему-то. Нужна петиция. Пешеход, которого сбили вне пешеходного перехода, обязан нести полную ответственность, выплатить все материальные расходы водителю, и получить громадный штраф. И тогда пешеходы будут думать».

И вот стало известно, что такая петиция появилась. «Просим рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД в виде увеличения размеров ответственности пешеходов за нарушение ПДД, — говорится в обращении. — Так уж сложилось, что, согласно действующему законодательству, ответственность за совершение ДТП с участием пешеходов несут водители транспортных средств. Например, если пешеход выйдет на проезжую часть вне пешеходного перехода, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо трезвый, и попадет под колеса ТС — это в большинстве случаев является виной водителя. Нашумевшая ситуация с водителем Дмитрием Матусом, которому не хватило 0,37 секунды для избежания ДТП с пешеходом, вышедшим на проезжую часть вне пешеходного перехода, находясь в состоянии опьянения, — тому подтверждение. Или ситуация, когда водитель такси сбивает женщину на восьмиполосной дороге вне пешеходного перехода в сумерках».

«Пешеходы являются участниками дорожного движения наравне с водителями и обязаны нести ответственность наравне с остальными участниками дорожного движения, — обращают внимание составители петиции. — За ДТП, совершаемые при нарушении пешеходами ПДД, последние должны не только нести ответственность, но и возмещать ущерб, нанесенный транспортным средствам, их владельцам». На момент публикации обращение собрало только 10 подписей.

 
 
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  Вчерашняя статья об освобождении Дмитрия Матуса — водителя автобуса, сбившего пьяного пешехода на трассе М1, — породила новую волну обсуждения тезиса «пешеход...
 
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