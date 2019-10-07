Брестчанин купил в интернете шуруповерт «на акции». А в посылке пришла китайская аккумуляторная отвертка и две детские игрушки-антистресс

Источник материала: Виртуальный Брест

Фантазия любителей легких денег неисчерпаема: стоит белорусам привыкнуть к одном разводу и больше не попадаться на него, как тут же появляется другой. Что и говорить, свято место пусто не бывает. На этот раз дельцы решили нажиться на желании людей сэкономить. «Область применения» талантов — продажа электроинструментов, а именно аккумуляторных шуруповертов Makita (якобы). На удочку дельцов уже попался Павел из Бреста, и, чтобы никто не повторил его путь, мужчина решил предупредить читателей Onliner.





— В соцсетях наткнулся на рекламный баннер, — восстанавливает цепочку событий брестчанин. — Компания предлагала шуруповерты со скидкой, мол, «ликвидация склада». В ценах я немного ориентируюсь, поэтому понимал, что такая сумма для крупных «оптовиков» вполне реальна. Решил, раз уж так повезло, обновлю свой инструмент. Оставил заявку на сайте и стал ждать звонка.





Одни только BYR должны были бы насторожить белоруса

Сайт by.drel-top.ru, через который совершал покупку Павел, очень странный: на первый взгляд все красиво, ярко, но стоит попытаться найти хоть какие-либо контакты, открыть вкладки, как поджидает облом. Все, что можно сделать, — это «заказать со скидкой» и «заказать сейчас», введя в специальные поля свое имя и номер телефона. А продавцы еще и поторапливают, мол, на акции осталось всего 35 штук.





— Через некоторое время мне перезвонили с российского номера (+7 499 677-65-86). Я первым делом уточнил: действительно ли это оригинал, как будет производиться доставка-оплата. Меня заверили, что переживать не за что, а все возникающие вопросы можно будет решать с белорусским представительством в Минске. Попозже меня набирали уже с белорусских номеров (наверное, была какая-то подмена номера или еще что) и снова заверили, что все в порядке (звонки поступали с номеров +375 44 499-18-77; +375 44 496-38-20). И так как я уже не раз совершал покупки через интернет и все проходило хорошо, решил оформить заказ. (К слову, названные брестчанином номера не гуглятся).

Павлу звонили с российского и белорусского номеров несколько раз — не отпускали клиента. Когда все было оговорено, мужчина принялся ждать свою посылку. И дождался. Вчера заказ пришел.





— Посылка была оформлена наложенным платежом, то есть на почте я должен был заплатить 131 рубль (деньги уходили на счет «БПС-Сбербанк»), а уже только после этого мог распаковать и посмотреть, что же внутри коробки. В общем, вскрыл я упаковку и увидел вот это — китайская аккумуляторная отвертка, цена которой хорошо если $5, и две детские игрушки-антистресс. Еще лежал буклетик, в котором было написано, что я купил технику Makita, которая стоила 99 рублей, расширенную гарантию на нее за 30 рублей и еще что-то за рубль. Стало понятно, что это полный развод.





Я поговорил с начальницей почтового отделения, она объяснила, что с их стороны проблем нет, но жалобы на службу доставки и такие посылки вроде как уже были. После этого я обратился в милицию, там сказали, что я первый, кто поднял такую проблему, а еще не стали обнадеживать: если концы уходят в Россию, то доказать что-либо будет нереально.

Павел пытался дозвониться до фирмы, но ответом ему была только бесконечная приятная музыка. Мы также звонили по указанным номерам, однако вместо разговора с человеком натыкались на робота, который просил: «Наберите номер телефона».

Брестчанин, который в общем-то не очень верит в то, что деньги ему вернутся, прошерстил интернет и убедился, что таких «специальных» предложений по покупке техники Makita сейчас хватает — стоит только углубиться, как три-четыре ссылки вылезают. Так что будьте бдительны, призывает мужчина.