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Федерация футбола определила, кто был прав в спорных моментах матча между «Динамо-Брест» и «Неманом»
08.10.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусская федерация футбола разобрала в рамках программы «Судите с нами» спорные моменты в матче гродненского «Немана» и брестского «Динамо». Напомним, что встреча завершилась минимальной победой брестчан, а оба клуба были недовольны работой арбитров.
Фото: «Динамо» (Брест)
Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин определил, что пенальти в ворота «Динамо» было назначено верно, так как Олег Веретило не успел дотянуться до мяча до того, как по нему пробил игрок «Немана» Гулжигит Алыкулов, после чего снес соперника в штрафной.
Александр Гутор отбил пенальти, но еще до удара он вышел из ворот, поэтому игрок «Немана» должен был повторить 11-метровый. Судья ошибся, не дав это сделать.
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Федерация футбола определила, кто был прав в спорных моментах матча между «Динамо-Брест» и «Неманом»
Белорусская федерация футбола разобрала в рамках программы «Судите с нами» спорные моменты в матче гродненского «Немана» и брестского «Динамо». Напомним, что...
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