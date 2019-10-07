Белорусским «тунеядцам» перенесли сроки полной оплаты «коммуналки»

Источник материала: Аргументы и факты

Срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание переносится на 1 мая 2020 года. Это предусмотрено постановлением правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Андрей ЛОБОВИЧ.

«Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года», – сказал Андрей Лобович. По его словам, такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам, пишет БЕЛТА .

Специалисты отмечают, что сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах. Это требует дополнительного времени.

Напомним, с января 2019 года «тунеядцы» уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение. Ранее планировалось, что с октября 2019 года они будут полностью оплачивать газо- и теплоснабжение.