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Белорусским «тунеядцам» перенесли сроки полной оплаты «коммуналки»

08.10.2019 17:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусским «тунеядцам» перенесли сроки полной оплаты «коммуналки»
Фото из открытых источников

Срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание переносится на 1 мая 2020 года. Это предусмотрено постановлением правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Андрей ЛОБОВИЧ.

Белорусским «тунеядцам» перенесли сроки полной оплаты «коммуналки» Как часто надо подтверждать занятость?

«Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года», – сказал Андрей Лобович. По его словам, такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам, пишет БЕЛТА.

Специалисты отмечают, что сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах. Это требует дополнительного времени.

Напомним, с января 2019 года «тунеядцы» уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение. Ранее планировалось, что с октября 2019 года они будут полностью оплачивать газо- и теплоснабжение.

 
 
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Белорусы, которые попали в «тунеядскую» базу, будут оплачивать газо- и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 октября 2019 года, как планировались ранее, а с 1 мая 2020...
 
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