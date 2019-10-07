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Минтруда: ИП не работники, нормы рабочего времени, отдыха и отпусков на них не распространяются

08.10.2019 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минтруда пояснили индивидуальным предпринимателям, почему на них не распространяются нормы Трудового кодекса. А именно — 40-часовая рабочая неделя и трудовые отпуска.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Общественное объединение «Перспектива» обратилось к министру труда Ирине Костевич по поводу режима работы для ИП в торговых центрах. Этот вопрос возник из-за того, что в некоторых регионах и в Минске в договорах аренды мест в торговых центрах прописано, что арендаторы должны быть на рабочем месте постоянно от 48 до 70 часов в неделю (то есть все время, когда работает торговый центр). За нарушение предусмотрен штраф. В «Перспективе» убеждены, что выполнить это требование практически нереально, если у предпринимателя нет наемных работников. И таких ИП становится все больше по экономическим причинам.

Предприниматели уверены, что они должны быть защищены законом о труде и рабочая неделя больше 40 часов — это нарушение их прав.

Кроме того, договорами аренды не предусмотрен отпуск для ИП. То есть он должен работать круглый год.

Сегодня «Перспектива» получила ответ от Минтруда на свое обращение. Там написано, что по Трудовому кодексу «работником является лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора. Стороны трудового договора — наниматель и работник. Индивидуальный предприниматель при осуществлении своей предпринимательской деятельности не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и не является работником, а сам может выступать в качестве нанимателя при наличии наемных лиц, работающих у него на основании трудового договора».

Законодательство о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусках, на ИП не распространяется, пояснили в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Предприниматели получили ответ из министерства на вопрос о режиме работы для ИП в торговых центрах.
 
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