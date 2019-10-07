В Гомельской области обнаружили опасные игрушки и продукты питания

Около 20 случаев реализации недоброкачественных импортных товаров в торговой сети выявил саннадзор Гомельской области в сентябре. Товары, не соответствующие гигиеническим требованиям, были обнаружены как на полках с детскими товарами, так и на витринах с продуктами, пишет БЕЛТА .

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья приводят пример: многократно увеличен уровень миграции фенола в водную среду в игрушке-лизуне украинского производства. В продаже были набор креативного творчества, медовая акварель, гуашь, пальчиковые краски из России и Украины с отклонением от требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Нерафинированное подсолнечное масло российского производителя не соответствовало требованиям технического регламента на масложировую продукцию, а мультиовощной сок с мякотью – техрегламента на соковую продукцию из фруктов и овощей. Не были выдержаны требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств в предлагаемом иранском изюме, была не достоверна маркировка этого товара. По микробиологическому показателю плесени превышали допустимые нормы сушеный чернослив и изюм отдельных фермерских хозяйств Узбекистана, финики иранского изготовителя.

В числе небезопасных оказались дыни нового урожая из Волгоградской области и Краснодарского края (Россия). В обоих случаях показатель по нитратам был превышен практически вдвое (фактическое значение 169,0 и 175мг/кг при требовании не более 90,0 мг/кг).

Недоброкачественный товар изъят из реализации, предприняты меры для недопущения его дальнейшего обращения.