﻿ Злоумышленники от имени «Белпочты» рассылают компьютерные вирусы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Злоумышленники от имени «Белпочты» рассылают компьютерные вирусы

08.10.2019 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Злоумышленники от имени «Белпочты» рассылают компьютерные вирусы
Белпочта

Представители РУП «Белпочта» заявили о том, что от их имени ведется спам-рассылка электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

Злоумышленники от имени «Белпочты» рассылают компьютерные вирусы Беларусбанк предупреждает клиентов об очередных уловках мошенников

В связи с этим ведомство предупреждает, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к РУП «Белпочта» никакого отношения. Во избежание заражения своих компьютеров представители организации призывают клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.

В ведомстве напомнили, что у национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by., а не belpost.com, которым пользуются злоумышленники.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве просят граждан не открывать электронные письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дачники из Гродно, чьи почти 100 участков земли считают «самозахваченными», написали президенту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика