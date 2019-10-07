Злоумышленники от имени «Белпочты» рассылают компьютерные вирусы

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Представители РУП «Белпочта» заявили о том, что от их имени ведется спам-рассылка электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

В связи с этим ведомство предупреждает, что отправка спам-сообщений осуществляется с адресов электронной почты, которые не имеют к РУП «Белпочта» никакого отношения. Во избежание заражения своих компьютеров представители организации призывают клиентов не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов.

В ведомстве напомнили, что у национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» зарегистрировано доменное имя belpost.by., а не belpost.com, которым пользуются злоумышленники.