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В центре Минска убрали скульптуру «Девочка с зонтиком»

08.10.2019 17:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчане заметили, что скульптура «Девочка с зонтиком», которая стояла в центре Минска, куда-то исчезла. Что с ней случилось, узнал TUT.by.

Оказывается, на скульптуре появились микротрещины и повреждения. «Девочку с зонтиком» отправили на реконструкцию: «Сейчас ей [скульптурой] занимается художественный комбинат. Демонтировали, чтобы выполнить работы в стационарных условиях — сделают косметический ремонт, почистят пескоструем. После реставрации «Девочка с зонтиком» вернется обновленной на то же место», — рассказали в управлении «Центр» Минскзеленстроя.


Обещают, что скульптура вернется на прежнее место, в Михайловский сквер, до конца этой недели. Скорее всего, работы много времени не отнимут.

Напомним: «Девочка с зонтиком» появилась в Михайловском сквере в 2000 году. Ее изготовил Владимир Жбанов. Дырявый зонтик — напоминание о большом ливне, который стал причиной трагедии в метро на Немиге. Скульптура появилась вскоре после тех событий. Моделью для этой работы стала дочь скульптора, которая объясняла, что из-за суеверий отец избегал ее портретного сходства с «Девочкой с зонтиком». 

Работа, кстати, уже исчезала из этого места. В 2012 году скульптуру демонтировали, чтобы сделать копию и установить ее в Сочи в санатории «Беларусь». «Девочка с зонтиком» не раз страдала от вандалов.

Фото: kudago.com.

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Теги: Минск
 
 
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Минчане заметили, что скульптура «Девочка с зонтиком», которая стояла в центре Минска, куда-то исчезла. Что с ней случилось, узнал TUT.by. Оказывается, на скульптуре...
 
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