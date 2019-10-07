Последний Saab уйдет с аукциона: на продажу выставлен оригинальный седан 9−3 Aero

Источник материала: Tut.by

Наверняка на новый лот аукционного дома Bilweb Auctions из Швеции обратят внимание все поклонники уже канувшего в Лету бренда — речь идет о седане 9−3 в исполнении Aero, который считается последним оригинальным автомобилем, выпущенным под маркой Saab.





Седан сошел с конвейера предприятия в Тролльхетанне в 2014 году и предназначался для проведения краш-теста, но в итоге отправился в заводской музей, где и находился до недавнего времени. Оснащен 9−3 Aero Turbo 4 двухлитровой турбо-«четверкой» EcoTec мощностью 220 лошадиных сил, работающей в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Салон седана отделан кожей.





Машина — практически в идеальном состоянии: на одометре, судя по объявлению, значится всего 70 км, большую часть из которых седан намотал во время рекламной фото- и видеосессии, проведенной непосредственно перед началом торгов.





Выручить за последний экземпляр оригинального Saab шведские аукционисты рассчитывают от 350 до 450 тысяч крон — примерно от 35 до 45 тысяч долларов в пересчете.