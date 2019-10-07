|
Рынок в Уручье, парк «Дримлэнд» и агрофирму беглого бизнесмена Аверьянова выставили на торги
Источник материала: Tut.by
На торги выставлены строительный рынок в Уручье, парк развлечений «Дримлэнд» и «Агрофирма «Илья», подконтрольные ЗАО «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова. Это следует из информации,
Три года назад у Юрия Аверьянова
Кредиторы и ранее выставляли на торги два актива: «Агрофирму «Илья» в Вилейском районе и «Дримлэнд» на улице Орловской в Минске. Покупателей не нашлось. Теперь к лотам на продажу добавили
Начальная цена лота агрофирмы составляет 6,9 млн рублей. Стартовая цена «Дримлэнда» — 9,75 млн рублей, стройрынка в Уручье — 9,4 млн рублей.
Аукцион состоится 6 ноября в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: улица Мележа, 1, офис 1121.
Напомним, после конфликта с кредиторами выяснилось, что Аверьянов
Аверьянов был объявлен в международный розыск, а год назад его
Шесть топ-менеджеров компаний Аверьянова были задержаны в 2017 году. А совсем недавно в Москве
Расследование СК
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торги в очередной раз выставлено имущество беглого бизнесмена Юрия Аверьянова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)