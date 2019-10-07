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Рынок в Уручье, парк «Дримлэнд» и агрофирму беглого бизнесмена Аверьянова выставили на торги

08.10.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торги выставлены строительный рынок в Уручье, парк развлечений «Дримлэнд» и «Агрофирма «Илья», подконтрольные ЗАО «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова. Это следует из информации, размещенной на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Три года назад у Юрия Аверьянова разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Компании бизнесмена стали уходить в банкротство. В конце 2016 года Экономический суд Минска признал «Ростэм» экономически несостоятельным, а в августе 2019 года — банкротом и открыл ликвидационное производство.

Кредиторы и ранее выставляли на торги два актива: «Агрофирму «Илья» в Вилейском районе и «Дримлэнд» на улице Орловской в Минске. Покупателей не нашлось. Теперь к лотам на продажу добавили строительный рынок в Уручье.

Начальная цена лота агрофирмы составляет 6,9 млн рублей. Стартовая цена «Дримлэнда» — 9,75 млн рублей, стройрынка в Уручье — 9,4 млн рублей.

Аукцион состоится 6 ноября в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: улица Мележа, 1, офис 1121.

Напомним, после конфликта с кредиторами выяснилось, что Аверьянов осел в Европе. Осенью 2017 года Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. Позже обвинение в отношении Аверьянова расширили еще и за злоупотребление служебными полномочиями.

Аверьянов был объявлен в международный розыск, а год назад его задержали в Берлине. Минск добивается экстрадиции бизнесмена на родину.

Шесть топ-менеджеров компаний Аверьянова были задержаны в 2017 году. А совсем недавно в Москве задержали и дочь бизнесмена — она также стала фигуранткой дела о неуплате налогов.

Расследование СК завершил в начале 2019 года, ущерб оценили в один миллион рублей, он был возмещен. Руководителей компаний, подконтрольных Аверьянову, ждет суд.

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Теги: Минск
 
 
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На торги в очередной раз выставлено имущество беглого бизнесмена Юрия Аверьянова.
 
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