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Феминистка, которая «пересела с иглы мужского одобрения на мужское лицо», выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
Фемактивистка, которая взорвала Сеть предложением «пересядь на мужское лицо с иглы мужского одобрения», выступит в Минске:
Лекция Залины называется «Было так хорошо, пока не пришли феминистки». Речь пойдет о стереотипах и ошибках, с которыми ежедневно сталкиваются современные феминистки. Ключевые вопросы-пункты лекции:
О лекторе: Залина Маршенкулова — создательница феминистского telegram-канала «Женская власть» на почти 30 тысяч подписчиков и сайта с абсурдными новостями Breaking Mad, управляющий партнер независимого издательского дома «Мамихлапинатана» (издают, среди прочего, batenka.ru), автор Snob.ru, TJ, The Village.ru, W-O-S.ru и не только.
А вот, кстати, скандальная реклама, из-за которой о Залине узнал весь интернет:
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Фемактивистка, которая взорвала Сеть предложением «пересядь на мужское лицо с иглы мужского одобрения», выступит в Минске: Залина Маршенкулова даст лекцию в...
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