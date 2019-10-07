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Феминистка, которая «пересела с иглы мужского одобрения на мужское лицо», выступит в Минске

08.10.2019 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фемактивистка, которая взорвала Сеть предложением «пересядь на мужское лицо с иглы мужского одобрения», выступит в Минске: Залина Маршенкулова даст лекцию в «Корпусе» 27 октября.

Лекция Залины называется «Было так хорошо, пока не пришли феминистки». Речь пойдет о стереотипах и ошибках, с которыми ежедневно сталкиваются современные феминистки. Ключевые вопросы-пункты лекции:

  • Почему утверждение «феминизм — это модно» ошибочное?
  • Из каких соображений бизнес не хочет связываться с феминистками?
  • Откуда берутся мнения о «страшных и одиноких» феминистках?
  • И вообще: доколе оно так все и будет?

О лекторе: Залина Маршенкулова — создательница феминистского telegram-канала «Женская власть» на почти 30 тысяч подписчиков и сайта с абсурдными новостями Breaking Mad, управляющий партнер независимого издательского дома «Мамихлапинатана» (издают, среди прочего, batenka.ru), автор Snob.ru, TJ, The Village.ru, W-O-S.ru и не только.

А вот, кстати, скандальная реклама, из-за которой о Залине узнал весь интернет:

Когда: 27 октября, 15.00.

Где: «».

Сколько: 20 рублей (первые 50 билетов), 25 рублей (следующие 100 билетов), остальное — 30 рублей.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Фемактивистка, которая взорвала Сеть предложением «пересядь на мужское лицо с иглы мужского одобрения», выступит в Минске: Залина Маршенкулова даст лекцию в...
 
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