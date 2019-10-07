Завтра в Беларуси ожидается до +15 градусов

«Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. На территории Беларуси 9 октября будет немного теплее, однако во всех регионах пройдут дожди, сообщили корреспонденту агентствав Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.









На территории страны сохранится облачная погода, на протяжении суток прогнозируется высокая вероятность осадков — от 70 до 90 %. Ожидается порывистый ветер, до 14 м/с.





Днем воздух прогреется в Витебске , Могилеве и Гомеле до +11 °C, в Гродно — до +12… +14 °C, в Бресте — до 15 тепла.



