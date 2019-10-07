Печь, терраса, сауна. Похоже, в Финляндии построили идеальную дачу (только без грядок)

Источник материала: Tut.by

В Финляндии построили два летних дома (что-то вроде нашей дачи), которые идеально совмещают в себе минимализм, технологичность и экологичность. С одной стороны — в них печное отопление, с другой — солнечные батареи и система очистки морской воды. Журнал Deezen рассказывает подробности.





Этот объект создали дизайнеры Алекси Хаутамаки и Милла Селькимяки. Дома находятся на небольшом участке на краю национального парка в Финляндии.

Каждый дом разделен на два блока. В сооружениях есть не только гостиная с кухней и спальни, но и мастерская и сауна. Электроэнергию объект получает за счет солнечных батарей на крыше, пресную воду — за счет системы фильтрации морской.













Еще один интересный момент — подогрев воды с помощью печи для сауны. На это же завязана и система теплых полов.

— Идея заключалась в том, чтобы иметь все необходимое на как можно меньшем пространстве и отдать дань традиционной эстетике финского архипелага, — говорят дизайнеры.

А традиции эти заключаются в числе прочего в минимализме. Стены тут обшиты обычными обычными деревянными досками, а большие окна выходят во все стороны, открывая вид на море и на остров.

















Всего тут может поместиться 10 человек. И предназначено все это пространство в первую очередь для отдыха.