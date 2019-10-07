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Лукашенко на форуме в Минске: Решать проблемы, а не выяснять отношения

08.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Противостоять глобальным вызовам, решать проблемы, а не выяснять отношения – к этому призвал президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме «Минский диалог», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Главная тема «Минского диалога» – европейская безопасность. Экономические и политические конфликты возникают все чаще. И не только в Старом Свете.

«Мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы», – констатировал белорусский лидер.

Переставший действовать Договор о ракетах средней и меньшей дальности – самый опасный вызов европейской безопасности. Лукашенко заявил: Европу втягивают в гонку вооружений. Минск в очередной раз старается остановить такую эскалацию.

«Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Или в другом месте. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», – сообщил Лукашенко.

Беспокоит президента и ситуация на Украине. Лукашенко подчеркнул: сегодня войну на Донбассе еще можно остановить, и способность урегулировать этот конфликт – важный тест для политиков и дипломатов европейского региона.

«Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – вызов, который требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет – будем собираться и разговаривать. Не в Минске, так в Москве, в Париже, в Берлине или еще где-то. Но толку будет мало», – считает президент Беларуси.

Более 700 участников, многие из которых ярые оппоненты, все же слушали друг друга. Форум в Минске собрался во второй раз, эксперты уверены: такая переговорная площадка в неспокойной Европе очень нужна.


«Важно понимать, что разговор о диалоге не может заменить сам диалог. Встречи, которые проходят в Минске, показывают, что в большинстве случаев эксперты хотят понять причины происходящего», – отметил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Голос «Минского диалога» звучит все громче – к мнениям, озвученным на этой площадке, все чаще прислушиваются политические центры мира. В этом году переговорная площадка «Минского диалога» собрала экспертов из 61 страны.



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Теги: Минск
 
 
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Европу втягивают в гонку вооружений, считает президент Беларуси. Минск старается остановить эскалацию.
 
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