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Лукашенко на форуме в Минске: Решать проблемы, а не выяснять отношения
08.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Противостоять глобальным вызовам, решать проблемы, а не выяснять отношения – к этому призвал президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме «Минский диалог», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Главная тема «Минского диалога» – европейская безопасность. Экономические и политические конфликты возникают все чаще. И не только в Старом Свете.
Переставший действовать Договор о ракетах средней и меньшей дальности – самый опасный вызов европейской безопасности. Лукашенко заявил: Европу втягивают в гонку вооружений. Минск в очередной раз старается остановить такую эскалацию.
Беспокоит президента и ситуация на Украине. Лукашенко подчеркнул: сегодня войну на Донбассе еще можно остановить, и способность урегулировать этот конфликт – важный тест для политиков и дипломатов европейского региона.
Более 700 участников, многие из которых ярые оппоненты, все же слушали друг друга. Форум в Минске собрался во второй раз, эксперты уверены: такая переговорная площадка в неспокойной Европе очень нужна.
Голос «Минского диалога» звучит все громче – к мнениям, озвученным на этой площадке, все чаще прислушиваются политические центры мира. В этом году переговорная площадка «Минского диалога» собрала экспертов из 61 страны.
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Европу втягивают в гонку вооружений, считает президент Беларуси. Минск старается остановить эскалацию.
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