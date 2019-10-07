На военных факультетах — дни открытых дверей

Источник материала: Вороновская газета





12 октября на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы для юношей 10 и 11 классов проводится День открытых дверей. Начало мероприятия в 10.00 по адресу: г. Гродно, Фолюш-6, 15/219, учебный корпус (проезд от автовокзала троллейбусом №1, от железнодорожного вокзала — автобусом №3 до остановки «Фолюш»). Контактные телефоны: 8-0152-53-16-69, 53-05-60 (факс).

19 октября будущих абитуриентов ждут в 10.00 в Военной академии Республики Беларусь в клубе «Ракетчик» по адресу: г. Минск, пр-т. Независимости, 220 (проезд от станции метро «Уручье» автобусами №№15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия»). В День открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения. Контактный тел. 8-017-287-44-63.