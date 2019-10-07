Платим, когда едем

Источник материала: Вороновская газета





Министерство финансов готовит проект указа, который предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра и возможность платить по месяцам. Предполагается, что ежемесячный платеж дорожного сбора для легковушек составит от 6 до 23 рублей.

Напомним, что с 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры всех автовладельцев в нашей стране обязали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Ее «привязали» к техосмотру, и до сих пор владельцы транспортных средств оплачивают госпошлину за весь период действия разрешения, то есть до наступления даты прохождения очередного техосмотра.

Министерство финансов готовит проект Указа Президента «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети». Ожидается, что платить граждане будут по заявительному принципу, исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. А те, кто ездит круглый год, получат своеобразные бонусы: к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8, правда, при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев. Размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства составит 0,25-0,91 базовой величины. Вероятнее всего, для физлиц сбор будет ниже, чем для юрлиц.

Проект упомянутого документа содержит и пункт, касающийся мобильности граждан: расплачиваться за пользование транспортным средством можно круглосуточно в любой день недели. Плата будет вноситься через систему ЕРИП, а также через кассы банков и отделения почтовой связи. Причем расплатиться можно «наперед» либо не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении.

В Минфине предупредили: новый порядок уплаты дорожного сбора начнет применяться не ранее 1 января 2020 года, а госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления указа в силу, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия разрешения.

«Беларускі час».