В частном доме в Лидском районе взорвался отопительный котел

Источник материала: Lida.Info





Отопительный котел, работающий на твердом топливе, взорвался в жилом доме, расположенном в деревне Дудары Лидского района.

Сообщение об этом поступило спасателям утром 8 октября, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.

В результате разрыва котла была повреждена внутренняя перегородка между помещением топочной и ванной комнатой, сам котел, а также остекление оконного проема в ванной комнате. В результате взрыва была частично повреждена и кровля.