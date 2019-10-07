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В частном доме в Лидском районе взорвался отопительный котел
Источник материала: Lida.Info
Отопительный котел, работающий на твердом топливе, взорвался в жилом доме, расположенном в деревне Дудары Лидского района.
Сообщение об этом поступило спасателям утром 8 октября, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.
В результате разрыва котла была повреждена внутренняя перегородка между помещением топочной и ванной комнатой, сам котел, а также остекление оконного проема в ванной комнате. В результате взрыва была частично повреждена и кровля.
К счастью, люди не пострадали. Причиной разрыва котла стало отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.
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Отопительный котел, работающий на твердом топливе, взорвался в жилом доме, расположенном в деревне Дудары Лидского района. Сообщение об этом поступило спасателям...
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