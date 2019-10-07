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В частном доме в Лидском районе взорвался отопительный котел

08.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В частном доме в Лидском районе взорвался отопительный котел

Отопительный котел, работающий на твердом топливе, взорвался в жилом доме, расположенном в деревне Дудары Лидского района. 

Сообщение об этом поступило спасателям утром 8 октября, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.

В результате разрыва котла была повреждена внутренняя перегородка между помещением топочной и ванной комнатой, сам котел, а также остекление оконного проема в ванной комнате. В результате взрыва была частично повреждена и кровля.

К счастью, люди не пострадали. Причиной разрыва котла стало отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

 
 
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Отопительный котел, работающий на твердом топливе, взорвался в жилом доме, расположенном в деревне Дудары Лидского района.  Сообщение об этом поступило спасателям...
 
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