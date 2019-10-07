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Ирина Белянко: «Детей очень люблю и профессию выбирала осознанно»

08.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Каждое утро воспитатель ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля» Ирина Белянко улыбкой и добрым взглядом встречает своих воспитанников. 17 маленьких почемучек второй младшей санаторной группы с удовольствием приходят в детский сад, чтобы провести ещё один день своей ребячьей жизни.

Занятия по программе, игры с друзьями, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание — все мероприятия для ребятишек продуманы, организованы так, чтобы они росли всесторонне развитыми и здоровыми. Добавить к этому не просто заботу и внимание воспитателя к каждому ребёнку, но и искреннюю любовь — и станет понятно, почему глаза воспитанников светятся радостью.

Ирина Белянко: «Детей очень люблю и профессию выбирала осознанно»

▪ Занятия с Ириной Белянко всегда необычны и интересны. Фото Валентины Кравцовой.

Ирина Владимировна — специалист с высшим дошкольным образованием и в этой сфере трудится восьмой год.

— Детей очень люблю и профессию выбирала осознанно, — рассказывает Ирина Владимировна.

— Ещё в детстве, играя в ролевые игры, чаще всего выбирала детский сад или школу. Когда получила диплом и пришла на работу, поняла, насколько мне нравится эта работа. Вместе с тем понимаю, какая это ответственность.

По убеждению Ирины Белянко, воспитатель не просто педагог для детей, который обязан заботиться о сохранении жизни и здоровья своих воспитанников, развивать их способности.

С ним дети проводят по 9-10 часов ежедневно, и он становится для них второй мамой. Поэтому должен быть примером для них, ведь малыши во всём копируют старших.

— Ирина Владимировна на протяжении всего пребывания детей в дошкольном учреждении обеспечивает полноценное физическое и психическое развитие детей, умело находит подход к каждому воспитаннику, — говорит о Ирине Белянко заведующий ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля» Наталья Кальчевская. — И ещё очень важно, что она замечательно умеет создавать и поддерживать доброжелательную благоприятную атмосферу в детском коллективе.

Ирина Белянко: «Детей очень люблю и профессию выбирала осознанно»

Это чувствуют и родители, с которыми у воспитателя складываются доверительные отношения, что способствует организации образовательного процесса.

В конкурсе исследовательских работ «Я — исследователь», фестивале «Безопасное детство»: видео-ролик «Гордимся, что научили», республиканском конкурсе экологических проектов «Зелёные следочки» (исследовательский проект по теме «Жило-было зёрнышко») Ирина Владимировна награждена дипломами II степени.

Ирина Владимировна — творческий инициативный педагог, участвует в работе методических объединений, совещаний, конкурсах профессионального мастерства. Много времени она уделяет обновлению и обогащению предметно-развивающей среды группы, многие пособия изготавливает сама.

Валентина КРАВЦОВА, 

 
 
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Каждое утро воспитатель ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля» Ирина Белянко улыбкой и добрым взглядом встречает своих воспитанников. 17 маленьких почемучек второй...
 
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